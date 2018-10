Frankfurt a.M. In Äthiopien zeichnet sich weitere politische Entspannung ab: Die neue Regierung erzielte ein Friedensabkommen mit der Rebellengruppe ONLF, die seit 34 Jahren für eine Unabhängigkeit der mehrheitlich von Somali bewohnten Ogaden-Region im Osten des Landes kämpfte. Der Vertrag sei am Sonntagabend in der eritreischen Hauptstadt Asmara unterzeichnet worden. Erst vor kurzem hatte Äthiopien die Ogaden-Befreiungsfront von seiner Liste der Terrororganisationen gestrichen. Die ONLF hatte daraufhin im August eine Waffenruhe angekündigt. epd/nd