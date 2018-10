Was soll das sein

Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Polen hat die nationalistische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) landesweit ihre Stellung als stärkste Partei ausgebaut. Die Gruppierung von Ex-Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski kam Nachwahlbefragungen zufolge am Sonntag auf gut 32 Prozent. Die oppositionelle Bürgerkoalition landete mit knapp 25 Prozent auf Platz zwei. Sie wird aber erneut in vielen Großstädten den Bürgermeister stellen.

Die Wahlen galten als letzter großer Stimmungstest vor den Europa- und Parlamentswahlen 2019. Offizielle Ergebnisse werden frühestens am Dienstagabend erwartet.

Bei der Wahl wurde abermals ein deutliches Stadt-Land-Gefälle deutlich. Während die migrationskritische PiS in den ärmeren ländlichen Regionen dominierte, gewann die liberale Opposition in mehreren Großstädten die Bürgermeisterwahl, angefangen von der Hauptstadt Warschau. AFP/nd