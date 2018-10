Dublin. Der irische Billigflieger Ryanair muss den ersten Gewinnrückgang seit fünf Jahren verdauen. Der Gewinn sank im ersten Geschäftshalbjahr um sieben Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Als Gründe nannte Ryanair die Streiks, hohe Kerosinpreise, geringere Ticketpreise und Ersatzzahlungen wegen der EU-Fluggastrechte. Aus den gleichen Gründen hatte Ryanair bereits Anfang Oktober seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Derweil kündigte die Gewerkschaft ver.di an, dass die Tarifverhandlungen für rund 1000 Flugbegleiter von Ryanair in Deutschland in dieser Woche fortgesetzt werden. »Wir liegen noch weit auseinander«, teilte Vorstandsmitglied Christine Behle mit Blick auf Gespräche Ende vergangener Woche mit. »Wir wollen ein anständiges Entgelt durchsetzen und wollen, dass Ryanair aufhört, Betriebsratsstrukturen zu blockieren und Beschäftigte zu maßregeln, die aktiv für ihre Interessen eintreten.« dpa/nd