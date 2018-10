Potsdam. Nach der Festnahme von vier mutmaßlichen Geldautomaten-Gangstern in München prüft Brandenburgs Polizei einen Zusammenhang mit ähnlichen Fällen in Berlin-Brandenburg. Man stehe im Austausch mit den Münchner Kollegen, sagte eine Polizeisprecherin in Potsdam am Montag auf Anfrage. »Wir schauen, ob es bei den Fällen Parallelen gibt.« Vergangene Woche hatten Spezialeinheiten der Münchner Polizei vier Verdächtige in Germering und Gilching bei München festgenommen. Dortige Ermittler vermuten wie ihre Brandenburger Kollegen, dass mehrere Sprengungen auf das Konto einer Bande aus den Niederlanden gehen könnten. dpa/nd