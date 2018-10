Berlin. Eine Woche vor der Landtagswahl in Hessen haben Ministerpräsident Volker Bouffier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) vor einer möglichen linken Mehrheit gewarnt. Der Grad zwischen Stabilität und »linken Experimenten« sei »sehr schmal«, sagte Merkel am Sonntag abend nach einer Sitzung der CDU-Parteigremien in Berlin. Bouffier sagte, eine linke Regierung sei »das letzte, was wir gebrauchen können«. Für Hessen als das eine »Katastrophe«. Tausende Arbeitsplätze würden vernichtet, Investitionen würden zurückgefahren, mahnte der Ministerpräsident. Er führt eine Koalition seiner Partei mit den Grünen. Aktuellen Umfragen zufolge wäre nach der Wahl eine Koalition von Grünen, SPD und LINKE rechnerisch möglich. AFP/nd