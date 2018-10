Berlin. Die Mehrheit der Bürger hat das Vertrauen in Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verloren. Nach der Bayern-Wahl sind rund zwei Drittel der Bundesbürger (64 Prozent) der Auffassung, er solle nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei als CSU-Chef wie auch als Innenminister zurücktreten. Das geht aus dem jüngsten RTL/n-tv-Trendbarometer von Forsa hervor, das am Montag veröffentlicht wurde. 35 Prozent der Befragten finden auch, die SPD solle die Koalition verlassen. dpa/nd

