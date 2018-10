Die Arbeitszeiten nehmen zu. Im Jahr 2017 arbeiteten 10,7 Prozent der Vollzeiterwerbstätigen mehr als 48 Stunden pro Woche. Davon sind Männer (13 Prozent) etwa doppelt so häufig betroffen als Frauen (6,3 Prozent). Generell gilt: Je älter die Beschäftigten, desto länger die Arbeitszeiten. Während zwei Prozent der Vollzeiterwerbstätigen im Alter von 15 bis 24 Jahren mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiteten, lag dieser Anteil bei den 55- bis 64-Jährigen bei 13,6 Prozent.

