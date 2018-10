Die Reallöhne in den 28 Mitgliedstaaten der EU dürften 2018 voraussichtlich um durchschnittlich 1,0 Prozent steigen, so eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Für Deutschland wird für 2018 mit einem Reallohnzuwachs von 1,5 Prozent gerechnet. Im Vorjahr waren es 0,9 Prozent. Agenturen/nd

