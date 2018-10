Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Foto: dpa/Lefteris Pitarakis

Auch ohne den Khashoggi-Mord sind saudi-arabische Petro-Dollars blutgetränkt. Es ist also ziemlich unerheblich, ob Siemens-Chef Kaeser der royalen Mörder-Clique in Riad jetzt höchstpersönlich seine Aufwartung macht. Aus Image-Gründen tut er es nicht - aber die Geschäftsinteressen seines Konzerns in Saudi-Arabien kann er auch über diskrete Kanäle vortragen. Und man darf sicher sein, dass dies geschieht.

Auch Berlin gibt sich betroffen. Das ist ihr abzunehmen. Mit solch beispielloser Unverfrorenheit ihrer königlichen Partner bei deren staatlich gelenktem Mord hatten sie wohl nicht gerechnet. Kanzlerin Merkel und Wirtschaftsminister Altmaier sind ungehalten, denn die dreisten Lügen der Saudis im Fall Khashoggi verlangen ihnen erhebliche sprachliche Verrenkungen ab, um ihre Kumpanei mit Riad im allgemeinen und die Rüstungs-Deals im besonderen zu verteidigen. Und doch tun sie es.

Anders ist die Eierei Altmaiers, man strebe lieber eine »gesamteuropäisch abgestimmte« Strategie gegenüber Riad als Alleingänge an, nicht zu deuten. Jeder weiß: Diese Strategie wird es in den nächsten fünf Jahren nicht geben, also auch keine Konsequenzen. Oder gar Strafmaßnahmen wie im Fall Skripal. Da war man schnell mit Sanktionen, auch ohne Beweise. Aber Riad ist eben nicht Moskau.