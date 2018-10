Was soll das sein

München. Der Autobauer BMW weitet wegen möglicher Brandgefahr durch austretende Kühlflüssigkeit bei Dieselfahrzeugen eine Rückrufaktion deutlich aus. Nachdem der bayerische Hersteller bereits im August in Europa und Asien rund 480 000 Fahrzeuge zurückgerufen hatte, wurden nun mehr als eine Million weitere Autos in die Werkstätten zurückbeordert. Insgesamt umfasst der Rückruf nach BMW-Angaben vom Dienstag nun weltweit rund 1,6 Millionen Fahrzeuge. Interne Untersuchungen hätten ergeben, dass bei einigen Dieselfahrzeugen Glykol aus dem Kühler der Abgasrückführung austreten könne. Dies könne in Kombination mit typischen Rußablagerungen unter den üblicherweise hohen Temperaturen bei der Abgasrückführung »im Extremfall zu einem Brand führen«. AFP/nd