Hanoi. Der Vorsitzende der regierenden Kommunistischen Partei Vietnams, Ngyuen Phu Trong, ist zum neuen Staatspräsidenten des südostasiatischen Landes gewählt worden. Die Nationalversammlung bestätigte am Dienstag die Wahl des 74-Jährigen durch das Zentralkomitee der Partei. Trong ist seit 2011 Generalsekretär der KPV. Er ist der erste Politiker seit Staatsgründer Ho Chi Minh, der sowohl das Amt des Parteichefs als auch des Staatspräsidenten innehat.

