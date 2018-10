Prag. Der Tod eines vierten tschechischen Soldaten in Afghanistan in weniger als drei Monaten hat in Prag die Debatte über den Einsatz angeheizt. »Ich will keine weiteren toten Soldaten sehen«, sagte Ex-Außenminister Lubomir Zaoralek am Dienstag im Parlament. Der Sozialdemokrat forderte den Rückzug des derzeit rund 350 Mann starken Kontingents. Es sei keine Konsolidierung der Lage am Hindukusch zu erkennen.

Anfang August waren drei tschechische NATO-Soldaten getötet worden. Das Parlament in Prag hatte das Mandat für den Einsatz im Juni verlängert und einer geplanten Aufstockung zugestimmt. dpa/nd