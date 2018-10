Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Washington. US-Präsident Donald Trump hat den Marsch Tausender Migranten aus Mittelamerika in Richtung der USA erneut als Attacke auf die Vereinigten Staaten bezeichnet. Trump sagte am Montagabend bei einer Wahlkampfveranstaltung in Houston im US-Bundesstaat Texas. »Das ist ein Angriff auf unser Land«, und »illegale Einwanderung wird unser Land zugrunde richten.« Er bezeichnete die Flüchtlinge unter dem Jubel seiner Anhänger als »kriminelle Drogenhändler, Raub-tiere und Terroristen«.

Die etwa 7300 Personen aus Guatemala, Honduras und El Salvador befanden sich am Montag im Bundesstaat Chiapas im Süden von Mexiko. Von dort sind es noch 1100 Kilometer bis in die Hauptstadt Mexiko-Stadt und weitere 2700 Kilometer nach Tijuana an der Grenze zu den USA. dpa/nd