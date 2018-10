Pausa. Die Maßnahmen gegen den gefährlichen Pflanzenschädling Feuerbakterium im Vogtland waren erfolgreich. Nach Abschluss der Untersuchungen haben sich dieses Jahr alle Proben als frei von dem Schadorganismus erwiesen, teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Dienstag in Dresden mit. Das Feuerbakterium war 2016 erstmals in Deutschland in einer Gärtnerei im vogtländischen Pausa an der Grenze zwischen Sachsen und Thüringen nachgewiesen worden. Unter anderem war Oleander befallen worden. Daraufhin mussten alle Pflanzen der Gärtnerei in Säcke verpackt auf eine Verbrennungsdeponie gebracht werden. dpa/nd