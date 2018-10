Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) könnte gut auf die in der Stadt sichtbare Nachlässigkeit verzichten. Berlin sei eine tolle, lebenswerte und grüne Stadt, sagte Müller am Montag im Roten Rathaus. Es gebe aber Müll an vielen Ecken. »Das ist ja etwas, was wir alle miteinander in der Hand haben.« Jeder könne sich um seinen Kiez und seine Straße kümmern und darauf achten, wie es dort aussehe. Müll auf den Straßen ist in vielen Gegenden alltäglich, von Verpackungen über alten Matratzen bis zum kaputten Fernseher. In der Stadt gibt es 23 000 von den Berliner Stadtreinigungsbetrieben (BSR) aufgestellte öffentliche Papierkörbe. Es wäre wünschenswert, wenn die bestehenden Angebote zur Entsorgung wirklich wahrgenommen würden, sagte die Sprecherin der BSR, Sabine Thümler. dpa/nd