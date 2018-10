Die Seilbahn bindet die Gärten der Welt an die U-Bahn an. Foto: dpa/Britta Pedersen

Die AfD will die Seilbahn in Marzahn-Hellersdorf abbauen und sie im Grunewald wieder aufbauen. In einer Parlamentsdebatte zur Entwicklung des Teufelsbergs im Grunewald in der vergangenen Woche brachte deren Abgeordnete Kristin Brinker diese Idee ein. »Die bisher ungeliebte Seilbahn in Marzahn könnte man umsetzen und möglicherweise am Teufelsberg installieren - über den Baumwipfeln, ohne gravierende Eingriffe in den Naturschutz. Nur so eine Idee«, sagte sie. Gegenüber »nd« legte sie nach und erklärte, dass es »aus Sicht der AfD auf keinen Fall dazu kommen darf«, dass der Steuerzahler für eventuelle Verluste der Seilbahn in Marzahn zahlen solle.

Kristin Brinker gehört zum Wirtschaftsflügel der AfD und hat ihren Wahlkreis in Steglitz-Zehlendorf. »Ungeliebt erscheint mir die Seilbahn, weil niemand sie so recht haben zu wollen scheint«, erklärt sie dem »nd«.

Kristian Ronneburg, LINKEN- Wahlkreisabgeordneter in Marzahn-Hellersdorf, hat da einen ganz anderen Eindruck. »Nach meiner Wahrnehmung ist sie ein Highlight für Marzahn-Hellersdorf«, so Ronneburg. Er halte es für eine »abwegige Idee«, sie an einen anderen Standort zu verpflanzen. »Die AfD muss sich die Frage stellen, warum sie unserem Bezirk, in dem viele ihrer Wähler leben, die Seilbahn wegnehmen will«, erklärt der Politiker. »Eine absurde Idee«, nennt auch der Grünen-Abgeordnete Stefan Ziller den AfD-Vorschlag. »Die Seilbahn in Marzahn-Hellersdorf passt in das Tourismuskonzept des Landes Berlin, Regionen außerhalb der Innenstadt für Touristen attraktiv zu machen«, sagt Ziller. Die Gärten der Welt können so mehr Besucher bekommen, ist er überzeugt. Interessieren würde ihn, »ob die AfD in Marzahn-Hellersdorf diesen Vorschlag teilt«.

Die Seilbahn wurde im vergangenen Jahr zur Internationalen Gartenausstellung (IGA) in den Gärten der Welt errichtet. Sie führt auf 1,5 Kilometer Länge vom U-Bahnhof Kienberg über den Kienberg und das Wuhletal zum Haupteingang der Gärten auf der Marzahner Seite. Bis 2021 wird sie vom Hersteller Leitner privat betrieben und finanziert. Über die Weiterführung des Betriebs danach wird debattiert. Kristian Ronneburg sowie SPD-Fraktionschef Raed Saleh wollen sie zu einem Teil des öffentlichen Nahverkehrs machen und in den BVG-Tarif integrieren. Die Kostenprüfung dazu steht allerdings noch aus. Kristian Ronneburg: »Die Seilbahn ist ein leistungsfähiges Verkehrsmittel. Die Integration in den ÖPNV würde auch für einige Marzahner den Weg zur U-Bahn verkürzen.«