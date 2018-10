Die Länder dürfen den öffentlich-rechtlichen Sendern vorschreiben, sich im Programm auf Information, Bildung und Beratung zu konzentrieren. Eine entsprechende Änderung des gesetzlichen Auftrags von ARD und ZDF verstoße nicht gegen die Rundfunkfreiheit, argumentiert der Leipziger Medien- und Verfassungsrechtler Hubertus Gersdorf in einem am Montagabend in Frankfurt am Main vorgestellten Gutachten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe kein »Grundrecht auf Quotenorientierung«, hei...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.