Potsdam/Niemegk. Ein mit Bier beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 9 in Höhe der Anschlussstelle Niemegk in einen Schilderwagen und mehrere Baustellenfahrzeuge gefahren. Dabei wurde am Montag ein Mensch schwer verletzt, ein weiterer zog sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Die geladenen Bierflaschen und -kästen landeten auf der Autobahn in Richtung Leipzig. Die Strecke war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. Eine Spur gab die Polizei in der Nacht wieder frei, die übrigen Spuren erst am Dienstagmorgen. Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall im Bereich einer Tagesbaustelle kam, war zunächst unklar, ein Polizeisprecher konnte erst einmal keine weiteren Details nennen. dpa/nd