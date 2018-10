Dresden. Die Dresdner Flüchtlingsinitiative »Mission Lifeline« bereitet einen neuen Einsatz im Mittelmeer vor der libyschen Küste vor. Dazu stehe dem Verein ein neues Schiff zur Verfügung, teilte Vereinssprecher Axel Steier am Dienstag dem epd in Dresden mit. Es werde unter deutscher Flagge auslaufen. Mit der heimischen Registrierung will die Hilfsorganisation bürokratische Hürden in Malta und Italien umgehen. Das erste Rettungsschiff war im Sommer von den maltesischen Behörden beschlagnahmt worden. »Wir lassen uns nicht festsetzen. Wir dokumentieren, was im Mittelmeer passiert«, twitterte »Mission Lifeline«, »deshalb fahren wir jetzt erst recht raus.« Die Europäische Union wolle »keine Zeugen für die Toten im Mittelmeer, die das Resultat ihrer Abschottungspolitik sind. Das lassen wir nicht geschehen«, hieß es. epd/nd