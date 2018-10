Mitglieder der Ehrengarde vor dem Amtssitz des italienischen Präsidenten in Rom Foto: AFP/Alberto Pizzoli

Straßburg. Italienische Regierungsmitglieder schließen im Haushaltsstreit mit Brüssel die Reihen und üben sich in gegenseitigen Ehrenbezeugungen. Da die EU-Kommission Gleiches tut, eskaliert die Lage. Der vorerst letzte Akt: Brüssel wies am Dienstag die Haushaltspläne des drittgrößten Eurozonenmitglieds für das kommende Jahr zurück. Die Budgetpläne Italiens seien in keiner Weise mit europäischen Stabilitätsregeln vereinbar. Die Rechtsregierung muss demnach innerhalb von drei Wochen einen neuen Entwurf einreichen. Zuvor hatte Rom Einspruch gegen ein erstes Veto Br...