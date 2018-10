In Zeiten wachsender ökonomischer Ungleichheit werde die Bildungsgerechtigkeit immer wichtiger. Das ist die Kernaussage einer PISA-Sonderauswertung, die am Montag veröffentlicht wurde. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) veröffentlicht seit nunmehr 18 Jahren ihre Schulleistungsvergleichsstudien im Rahmen ihres »Programme for International Student Assessment« (PISA), für das 15-Jährige in insgesamt 72 Staaten in Mathematik, Textverständnis und Naturwissenschaften getestet werden. Regelmäßig wird auch der Einfluss der Herkunft auf den Bildungserfolg untersucht. Eine Verringerung der Kluft zwischen Arm und Reich ist ausdrücklich kein OECD-Ziel. Vielmehr propagiert die Organisation, die Potenziale aller Individuen sollten optimal erschlossen werden, um ihnen vergleichbare Startbedingungen bei der Konk...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.