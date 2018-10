Erlangen. Nach drei Metaanalysen von Wissenschaftlern aus Erlangen-Nürnberg und München gibt es keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Milch oder Milchprodukten und dem Risiko für osteoporosebedingte Hüftfrakturen. Die Kalziumzufuhr, beurteilt anhand des täglichen Milchkonsums, scheint demnach kein Risikofaktor zu sein. Eine der Metaanalysen beschäftigte sich mit dem Verhältnis von Milchkonsum, Nahrungskalzium und der Entwicklung des Knochenmineralgehalts bei Kindern. Danach verbesserte eine erhöhte Kalziumaufnahme den Knochenmineralgehalt von Kindern, besonders dann, wenn die Ausgangszufuhr niedrig war. nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!