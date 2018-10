Washington. US-Forscher schlagen Alarm: Allein in den USA und Kanada sammeln Patienten per Crowdfunding nach ihren Angaben jährlich Millionen von Dollar für nutzlose und manchmal sogar gefährliche Therapien ein. »Im besten Fall ist es herausgeworfenes Geld, im schlimmsten Fall richtet es schweren Schaden an«, warnten sie am Dienstag auf der Website healthaffairs.org. Zwischen 2015 und 2017 hätten mehr als tausend derartige Online-Spendenkampagnen umgerechnet fast sechs Millionen Euro eingebracht, berichteten die Forscher im »Journal of the American Medical Association«. AFP/nd