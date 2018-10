Berlin. Die Tarifverhandlungen für rund 1000 Flugbegleiter der irischen Fluggesellschaft Ryanair in Deutschland werden am Freitag in Berlin fortgesetzt. Das teilte eine Sprecherin der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di am Mittwoch mit. Beide Seiten hatten sich zuletzt am Freitag voriger Woche getroffen. Nach einer Bewertung der Gespräche kündigte ver.di an, trotz weit auseinander liegender Positionen weiterverhandeln zu wollen. Ver.di will deutlich höhere Gehälter für die Flugbegleiter durchsetzen und verlangt von Ryanair, die Gründung von Betriebsräten nicht länger zu blockieren. dpa/nd