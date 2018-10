Mogadischu. Im Krisenstaat Somalia sind bei Kämpfen zwischen Milizen mindestens 53 Menschen getötet worden. Etliche Menschen seien zudem bei den Zusammenstößen in der halbautonomen nördlichen Region Somaliland verletzt worden, so am Dienstag der Gouverneur des Bezirks. Die Kämpfe brachen am Wochenende zwischen Milizen aus, die verschiedenen Clans angehören und das Gebiet beanspruchen. dpa/nd