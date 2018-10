Damaskus. Der scheidende UN-Syriengesandte Staffan de Mistura ist am Mittwoch zu mehrtägigen Gesprächen über eine neue Verfassung in Damaskus eingetroffen. In der syrischen Hauptstadt traf er den dortigen Außenminister Walid Muallem. De Mistura möchte die Regierung von Baschar al-Assad dazu bringen, ihren Widerstand gegen die Bildung eines Verfassungsausschusses aufzugeben. De Mistura reiste auf Einladung der syrischen Regierung an. Der Westen verlangt die rasche Einberufung eines Gremiums, das eine neue Verfassung und die Grundlagen für Wahlen in Syrien schaffen soll, um den jahrelangen blutigen Konflikt zu beenden. AFP/nd