Die Passagierzahlen am Flughafen Tegel ziehen wieder an. Darüber informierte am Mittwoch die Flughafengesellschaft FBB. Das Aufkommen war 2017 mit knapp 20,5 Millionen Flugreisenden gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent gesunken. Bis zum 21. Oktober seien 17,492 Millionen Fluggäste gestartet und gelandet, gut 26 000 Passagiere mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Vor dem Hintergrund der gegenüber 2017 fast identischen Passagierzahlen in Schönefeld führe das Wachstum in Tegel zu insgesamt wachsenden Passagierzahlen bei der Flughafengesellschaft. »Spätestens mit dem Ende der letzten Woche hat Tegel die AirBerlin-Delle komplett überwunden«, sagte dazu FBB-Chef Engelbert Lütke Daldrup. Bei anhaltender Entwicklung rechne er bis zum Jahresende mit knapp 22 Millionen Passagieren. tm