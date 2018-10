Wittenberge. Ein Geldautomat ist in der Nacht zu Dienstag in Wittenberge (Prignitz) gesprengt worden. Polizisten hatten auf ihrer nächtlichen Streife den beschädigten Automaten durch die Scheiben einer Bankfiliale in der Bäckerstraße Ecke Bahnstraße entdeckt, teilte die Polizeidirektion Nord mit. Der oder die Täter waren da bereits geflüchtet. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Am Vormittag hätten Kriminaltechniker Spuren gesichert, auch seien Anwohner befragt worden, sagte eine Sprecherin. Nach einer Serie von Anschlägen auf Geldautomaten hatte es nach einem Vorfall am 9. Juli in Döbern (Spree-Neiße) zunächst keine weiteren Sprengungen gegeben. Ob der Fall in Wittenberge auf das Konto von Banden geht, die die Brandenburger Ermittler auch für andere Sprengungen im Land verantwortlich machen, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Brandenburg, Mario Heinemann. Die Sonderkommission »Geld« prüfe den Fall. dpa/nd