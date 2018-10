Potsdam. Im Kampf gegen das Aussterben der Aale wurden am Donnerstag in Potsdam, Werder und Umgebung 400 000 Jungaale in der Havel ausgesetzt. Insgesamt 900 000 Euro werden 2018 in die Stärkung der märkischen Aalbestände investiert, teilte das Umweltministerium mit. Seit dem Start des EU-geförderten Pilotprojekts 2006 habe man im Land 47 Millionen Jungaale im Wert von zehn Millionen Euro im Einzugsgebiet der Elbe ausgesetzt. epd/nd