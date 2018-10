Bei einem Treffen mit Vertretern der bäuerlichen Berufsverbände und der Landkreise hat Brandenburgs Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Mittwoch über den Antragsstart für das Programm »Dürrehilfe« in Berlin-Brandenburg informiert. Nachdem das Land bereits mit einer Reihe von Maßnahmen versucht, die Liquidität in den von der Trockenheit geschädigten Betrieben aufzubessern, können nun ab Freitag über das Internetportal der Investitionsbank des Landes Brandenburg die Antragsformulare für das Bund-Länder-Programm ausgefüllt werden.

Vogelsänger verwies angesichts des »zweitwärmsten Sommers seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen« auf die Notwendigkeit, dass sich Agrarwirtschaft langfristig auf die Auswirkungen des Klimawandels einstellen müsse. »Die aktuelle Dürre hat noch einmal bestätigt, dass das bisherige Krisenmanagementsystem nicht ausreicht«, betonte er. Auf Initiative Brandenburgs habe der Bundesrat am 21. September einer ...