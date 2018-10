Kerpen-Manheim: Die Polizei hat das Camp der Aktivisten des Aktionsbündnisses «Ende Gelände» geräumt. Foto: dpa/Christophe Gateau

»Ende Gelände« und das campen, das ist nicht immer einfach. Schon bei den Aktionen im letzten Jahr gab es Unstimmigkeiten über den Ort des Lagers. Als anlässlich der Weltklimakonferenz im Rheinischen Revier protestiert werden sollte, gab es kein Camp. Klimaaktivisten und Behörden konnten sich nicht auf einen Standort einigen. Das sieht in diesem Jahr nicht anders aus. Die Polizei bot dem Bündnis eine Fläche in 30 Kilometern Entfernung vom Tagebau Hambach an, die wollte »Ende Gelände« nicht akzeptieren, legte deshalb vor dem Verwaltungsgericht Aachen Widerspruch gegen den Camport ein. Der Widerspruch war nicht erfolgreich. Das Gericht sah den Standort als geeignet an. Eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster steht noch aus.

Sebastian Weiermann

Trotzdem begannen Ende-Gelände-Aktivisten, am Rande der Ortschaft Manheim, in direkter Nähe zum Tagebau, mit dem Aufbau eines Protestcamps. Dieser brauche seine Zeit und bevor Donnerstag und Freitag tausende Klimabewegte in das Rheinland reisen, sollten die Camp-Strukturen stehen. So die Argumentation des Bündnisses. Der Manheimer Sportplatz schien ideal als Gelände. In der Nähe gibt es seit Wochen ein kleines Protestcamp und im Dorf wurden mehrere Häuser besetzt. Doch der Sportplatz gehört, wie große Teile des Dorfes, RWE und der Energiekonzern wollte das Camp von »Ende Gelände« nicht dulden. Strafanzeige wurde gestellt und schon am Mittwochabend rückte ein Großaufgebot der Polizei an, um das Camp zu räumen.

Für »Ende Gelände«-Sprecherin Karolina Drzewo ist die Räumung eine »massive Eskalation« der Polizei, die als »verlängerter Arm von RWE« agiere. Auf Verhandlungen habe sich die Polizei am Abend nicht eingelassen, obwohl die Klimaaktivisten nach eigenen Angaben sogar den kompletten Abbau ihres Camps angeboten hatten. Die einzige Bedingung der Klimaaktivisten war, dass sie die Camp-Infrastruktur, also große Versammlungszelte usw, behalten können. Darauf ließ sich die Polizei nicht ein, die Zelte wurden beschlagnahmt. Die Räumung zog sich über Stunden hin, da Aktivisten Sitzblockaden um ihre Zelte gebildet hatten. »Ein Camp zu räumen, ohne sich auf Verhandlungen einzulassen, zeigt welchen Stellenwert die Versammlungsfreiheit von Klimaaktivisten für die Polizei hat«, äußert sich Drzewo deutlich empört. Am Donnerstagmorgen begang die Polizei zudem damit, die von den Aktivsten in Manheim besetzten Häsuer zu räumen.

Die »Ende Gelände«-Sprecherin ist sich allerdings sicher: »Wir werden die Kohleinfrastruktur blockieren!« Das Bündnis habe in der Vergangenheit oft genug bewiesen, dass es Antworten auf Repressionsmaßnahmen finde und man könne davon ausgehen, dass es auch am Wochenende »einen sicheren Anlaufpunkt für tausende Menschen« geben werde.