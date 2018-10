Bald fertig: Fundament für den Turm – hier Mitte September Foto: imago/Martin Müller

Für die einen ist es Potsdams beschämendste Baustelle, für die anderen schließt sich damit eine heftig betrauerte Wunde im Barockensem᠆ble der Stadtmitte: Auf historischem Grund an der Breiten Straße, zwischen dem in der DDR erbauten Rechenzentrum - heute als Künstlerhaus genutzt - und der provisorischen Nagelkreuzkapelle gehen die Arbeiten am Fundament für den Wiederaufbau des 90 Meter hohen Turms der Garnisonkirche auf das Ende zu.

Auch und vielleicht gerade, weil vom Baufortschritt noch nicht allzu viel zu sehen ist, halten sich die öffentlichen Unmutsbekundungen der Gegner einer - vorerst nur teilweisen - Wiederkehr des umstrittenen Gotteshauses derzeit in Grenzen. Das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Streit um die Garnisonkirche die brandenburgische Landeshauptstadt seit Jahren in zwei einander unversöhnlich gegenüberstehende Lager teilt. Dabei geht es um viel mehr als um einen Dissens in Fragen von Architekturgeschicht...