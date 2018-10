Fliegende Säge Foto: dpa/Anna Ringle

Die Oberleitungen sind ausgeschaltet, kein Zug verkehrt auf dem Gleis zwischen Cottbus und Vetschau. Ein heranfliegender Helikopter übertönt jedes Geräusch. An ihm ist eine riesige Säge mit zehn rotierenden Sägeblättern befestigt. Sie schneidet sich durch Baumkronen neben dem Bahngleis. Riesenäste fallen herab. Die Deutsche Bahn hat bundesweit mit Rückschnittarbeiten an Gleisanlagen begonnen. Nach den heftigen Herbststürmen vor einem Jahr gibt das Unternehmen mehr Geld dafür aus. Das Risiko soll verringert werden, dass bei Unwettern Bäume auf die Gleise fallen.

In Brandenburg ist der Helikopter einer österreichischen Spezialfirma nach Angaben der Bahn zum ersten Mal im Einsatz, davor war er schon andernorts in Deutschland unterwegs - im Raum Frankfurt in Hessen etwa. Er wird gebucht, wenn Bahngelände schwer zugänglich sind. Ab...