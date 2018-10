Ein Polizist ist bei der Kontrolle eines Fahrraddiebes niedergestochen und schwer verletzt worden. Der 44-jährige Kripo-Beamte war am Mittwochabend gegen 20 Uhr im Berliner Stadtteil Lichtenrade auf dem Nachhauseweg. In der Kettinger Straße bemerkte er einen Mann, der an seinem eigenen dort abgeschlossenen Fahrrad hantierte. Der 44-Jährige gab sich als Polizist zu erkennen und wollte den Verdächtigen festnehmen. »Der Mann zog daraufhin ein Messer und stach sofort zu«, sagte ein Polizeisprecher. Mindestens zwei Stiche trafen den Beamten, der schwer am Rumpf und einem Bein verletzt wurde. Er musste den Angreifer loslassen und brach zusammen, woraufhin der Täter flüchtete. Sanitäter brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Lebensgefahr besteht laut Polizei derzeit nicht. dpa/nd