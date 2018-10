Die Jusos fordern mehr Unisex- Umkleidekabinen und -duschen in Berliner Schwimmbädern. In den meisten Bädern gebe es zwar Frauen- und Herrenumkleiden sowie getrennte Duschen. Es fehlten aber oft abschließbare Kabinen für Einzelne, heißt es in einem Antrag für den SPD-Landesparteitag Mitte November. Das stelle für viele eine Hürde oder zumindest ein Problem dar. Als Beispiel nennen sie Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen wollen. Außerdem seien Transmenschen vor die Frage gestellt, ob sie sich in der Umkleidekabine ihres »biologischen Geschlechts« umziehen wollten oder des Geschlechts, dem sie sich zuordnen. Der »Missstand« betreffe auch Menschen mit Behinderung, die mit einer Begleitperson anderen Geschlechts schwimmen gehen wollen, oder Elternteilen mit ihren Kindern anderen Geschlechts. dpa/nd