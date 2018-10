Sanaa. Bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Koalition sind in Jemen 21 Zivilisten getötet worden. Dies berichtete das von der Huthi-Regierung geführte Gesundheitsministerium am Donnerstag. Getroffen wurde eine Menschenansammlung in dem Ort Bait al-Fakih im Westen des Landes. Er liegt in der Nähe der strategisch wichtigen Hafenstadt Hudaida, die zwischen den Huthi-Truppen und denen des gestürzten Präsidenten umkämpft ist. dpa/nd