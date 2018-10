Frankfurt am Main. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei seinem Treffen am Donnerstag den Leitzins bei 0,0 Prozent belassen. Wie ein Sprecher mitteilte, wollen die obersten Währungshüter der Eurozone auch mindestens bis nächsten Sommer an diesem Kurs festhalten. Noch bis Ende des Jahres will die EZB Staats- und Unternehmensanleihen in Höhe von monatlich 15 Milliarden Euro kaufen. Damit drosseln die Zentralbanker wie angekündigt die Geldspritze, mit der sie bis heute mehr als 2,5 Billionen Euro in die Finanzmärkte gepumpt haben. AFP/nd