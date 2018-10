Foto: Uncredited/Presidency Press Service/AP/dpa

Wenn auch vieles unsicher war in der von politischen Krisen immer wieder heimgesuchten Türkei, auf eines war stets Verlass: überall Atatürk, der »Vater der Türken«. In Amtsstuben und Schulen hing sein Bild, auch in vielen Cafés und Restaurants. Riesige türkische Flaggen - Mondsichel und Stern auf rotem Grund - trugen sein Konterfei. In jeder Stadt erinnert ein Denkmal an Mustafa »Kemal« Pascha. Mit dem Anıtkabir-Mausoleum in Ankara wurde ihm eine moderne Pyramide geschaffen. Staudämme, Straßen und Stadien tragen seinen Namen. Ebenso wie der bislang größte Flughafen des Landes, der erste Airport von Istanbul. Der zweite, viel kleinere Flughafen der Stadt - 2001, kurz vor Antritt der ersten AKP-Regierung eingeweiht - wurde nach Sabiha Gökçen benannt, die Kampfpilotin und Adoptivtochter Atatürks war.

Zum 95. Gründungsjubiläum der Republik Türkei am 29. Oktober 2018 ist diese Art von Namens- und Symbolpolitik nicht mehr so selbstverst...