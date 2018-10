Wandgestaltung »Ele não« (»Er nicht«) gegen den rechtsradikalen brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro. Foto: AFP/Alexandre Schneider

Silas Lima denkt gerne zurück. An die Zeiten, als die Schüler ihren Lehrern noch gehorchten. Als man ohne Angst auf die Straße gehen konnte. Als es der Wirtschaft gut ging. Viel habe sich in Brasilien verändert, sagt Lima während der Regen auf das Blechdach trommelt. Am Sonntag wird er deshalb den Mann wählen, der Brasilien spaltet: Jair Messias Bolsonaro.

Ein tiefer Riss geht durch die brasilianische Gesellschaft: Freundschaften zerbrechen nach politischen Diskussionen, täglich kommt es zu Übergriffen, in sozialen Netzwerken tobt der Hass. Für viele findet am Sonntag die wichtigste Wahl in der Geschichte des Landes statt. Eine Zäsur wird erwartet, denn in den Umfragen für die Stichwahl führt der rechtsradikale Bolsonaro vor dem Kandidaten der sozialdemokratischen Arbeiterpartei PT, Fernando Haddad.

Auch in Itaquera unterstützen viele den rechten Hardliner. Früher war der Stadtteil im äußersten Osten von São Paulo eine Hochbu...