Bundesweit bekannt wurde Michael Csaszkóczy, als das Land Baden-Württemberg ihm zwischenzeitlich verbot, zu unterrichten. Nun ist der Lehrer aus Heidelberg in einen neuen Rechtsstreit verwickelt. In einem Prozess, der unter ungewöhnlichen Umständen stattfand, wurde er verurteilt, weil er ein Treffen der AfD gestört habe. Foto: Tilman Baur

In Heidelberg-Rohrbach geht es beschaulich zu. Nur wenige Autos stören am Montagvormittag die Stille im Wohngebiet rund um den Eichendorffplatz. Am Horizont prangen die grünen Hügel des Neckartals. Im Zehn-Minuten-Takt rasseln Straßenbahnen gemächlich vorbei und verleihen der Gegend einen Hauch von Großstadt. Ein Aushang vor dem Haltestellenkiosk lockt Studenten mit einem Preisnachlass auf Kaffee und Schokoriegel.

Mittendrin liegt die Punkerstraße. Der Name ist hier nicht Programm. Es ist noch gediegener, noch ruhiger. Glaubt man rechten Kreisen, wohnt hier ein Aufwiegler, ein linksextremer Unruhestifter. Michael Csaszkóczy hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Erst vor mehr als zehn Jahren, als das baden-württembergische Kultusministerium dem Realschullehrer wegen seiner politischen Aktivitäten ein dreijähriges Berufsverbot auferlegte.

Im vergangenen Jahr trug die Polizei den 48-Jährigen aus der Heidelberger Stadtbibliothek h...