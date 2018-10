Was soll das sein

Osnabrück. Der Ausstieg aus dem millionenfachen Töten männlicher Küken wird einem Zeitungsbericht zufolge nicht mehr in diesem Jahr erfolgen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, wie die »Neue Osnabrücker Zeitung« am Samstag berichtete. Demnach wird es nach Einschätzung des Agrarministeriums zwar noch in diesem Jahr zum ersten Einsatz von Maschinen zur Geschlechtsbestimmung im Ei kommen. Eine branchenweite Umsetzung und der damit verbundene Ausstieg aus dem Kükentöten sei aber erst »bis zur Mitte der Legislaturperiode« Ziel, wird Agrar-Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel zitiert. Noch Ende April hatte Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast gesagt, sie gehe davon aus, dass ab dem 1. Januar 2019 Schluss mit dem Kükentöten sein werde. AFP/nd