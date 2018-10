Berlin. Knapp ein Jahr nach dem letzten Flug von Air Berlin dürften sich einem Medienbericht zufolge bald Gerichte mit der Aufarbeitung eines der größten Insolvenzverfahren der Nachkriegsgeschichte beschäftigen. Wie der »Tagesspiegel« am Samstag berichtet, wirft die Bundestagsfraktion der Grünen der Regierung vor, wesentliche Inhalte eines Gutachtens der Wirtschaftsprüfer von PricewaterhouseCoopers über die Lage der Fluggesellschaft unter Verschluss zu halten. Die Grünen ziehen daher vor das Bundesverfassungsgericht. Die Grünen wollen durchsetzen, das Papier vollständig veröffentlicht wird. Es war Basis für eine Entscheidung der Bundesregierung, die bundeseigene KfW anzuweisen, Air Berlin einen Notkredit von 150 Millionen Euro auszuzahlen. AFP/nd

