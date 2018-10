In der Küche finden die Konflikte statt. Im Luzin Theater Feldberg/ Wittenhagen läuft: Darios Fos »Bezahlt wird nicht«, eine Koproduktion mit dem Theater tri-bühne in Stuttgart, inszeniert von Alejandro Quintana.

Virtuelle Häuserwände und eine simulierte Aussicht zur Straße markieren den Rahmen (Bühne und Licht Stephan Crane, Eva Moseler). Die Discounter schlagen Alarm. Antonia kommt, wie viele andere Frauen, angerannt, mit Säcken beladen, Lebensmittel darin, und landet in der Küche. Wohin damit? Unter den Küchensessel, in die Backröhre, den Schrank? Schon meldet sich die Polizei. Was sagt sie ihr?

Antonia weiß nicht mehr, wie leben. Alles ist teurer geworden. Die täglichen Dinge, die Miete, Gas, Licht. Das Geld reicht nicht hin, nicht her. Giovanni, ihr Mann, gläubig, weil er »Law and Order« trotz misslicher eigener Lage anhängt, verdient wenig. Margherita, ihre Freundin, ist mit dem Arbeiter Luigi zusammen. Dem Paar geht es gleichfall...