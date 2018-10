Unter dem Motto »Weder vergessen noch vergeben« streiken und marschieren Tausende von Studenten katalanischer Universitäten am 1. Oktober 2018 in Barcelona. Foto: dpa/Nicolas Carvalho Ochoa

Ende Oktober 2017 flüchtete Kataloniens damaliger Präsident Carles Puigdemont ins belgische Exil nach Waterloo. Zuvor wähnten sich die Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien fast am Ziel: einer eigenständigen Republik Katalonien. Am 10. Oktober hatte Puigdemont sie ausgerufen, um den Beschluss sogleich auszusetzen. Er bezeichnet die Aussetzung im Rückblick nun als Fehler. Wohlfeile Selbstkritik?

Selbstkritik ist sicher angebracht. Im Oktober 2017 wandelte sich der moralische Sieg zur De-facto-Niederlage. Da war der 1. Oktober, als das Unabhängigkeitsreferendum trotz allem stattfand. Trotz der Ansage des damaligen spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy von der rechten Volkspartei PP und der Regierung, dass es auf alle Fälle verhindert werden könne. Trotz der Polizeieinsätze, um es teilweise mit Gewalt zu unterbinden. Es fand statt: Über 2,2 Millionen Bürger gaben ihre Stimme ab, rund 90 Prozent für die Unabhängigkeit bei ei...