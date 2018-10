»Ein Berliner und ein Neuberliner - so haben wir immer zusammengearbeitet«, erklärt Waleed Asif noch etwas schüchtern vor seiner Chefin, hochrangigen Vertreterinnen der Senatsverwaltung und versammelten Journalisten. Der 22-Jährige steht an diesem Freitag in der Ausbildungswerkstatt der Berliner Wasserbetriebe (BWB) und spricht über sein Praktikum zur Einstiegsqualifizierung, das ihn hierher geführt hat. Die mit weißen Decken versehenen Stehtische um ihn herum und die am Rande drapierten Südfrüchte sind ein starker Kontrast zu der Halle voller Werkbänke und Schraubstöcke, in der der junge Mann spricht: dem Ort, an dem er und rund 40 weitere Auszubildende tagtäglich geschult werden.

Doch bereits dieser Ort macht deutlich, dass die Senatsverwaltung bei ihrer Kampagne »Ausbildung - eine Frage der Einstellung«, deren Auftakt sie an diesem Tag einläutet, eng mit den öffentlichen Betrieben der Hauptstadt zusammenarbeitet. Und dass es ih...