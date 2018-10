Worms. Mit einem Landesforum in Worms haben die rheinland-pfälzischen Grünen ihren Beitrag für ein neues Grundsatzprogramm der Partei vorbereitet. Das Treffen am Samstag nahm vor allem Wertefragen zur Friedenspolitik und zu neuen Agrartechnologien in den Blick, teilte ein Sprecher mit. In dem Prozess bis zur geplanten Verabschiedung des Grundsatzprogramms im Frühjahr 2020 habe der Landesverband damit spezifisch rheinland-pfälzische Anliegen gewählt, sagte der Landesvorsitzende Josef Winkler. Die Stationierung von Atomwaffen in Büchel sei ein Anachronismus, der endlich überwunden werden müsse. dpa/nd