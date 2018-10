Potsdam. Die Brandenburger Polizei testet seit Anfang Juli Drohnen bei ihren Einsätzen. Eine Entscheidung, ob Drohnen künftig als Einsatzmittel von der Landespolizei genutzt werden sollen, sei noch nicht getroffen worden, erklärte das Polizeipräsidium . »Wir sind mit dem bisherigen Testlauf sehr zufrieden«, hieß es zugleich. Die Drohnen werden den Angaben zufolge im täglichen Dienst in allen Facetten getestet, um ein umfassendes Gesamtbild zu erhalten. Zum Beispiel liefern Drohnen Übersichtsaufnahmen von größeren Tatorten, unübersichtlichen Unfallstellen oder sie helfen dabei, Besucherströme bei Veranstaltungen überwachen zu können. Laut Polizeipräsidium sind Drohnen auch ein Einsatzmittel bei Waldbränden. dpa/nd

