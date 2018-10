Potsdam. Eine weitere Verlängerung der geplanten Straßenbahn-Neubaustrecke vom nach Fahrland bis zum Bahnhof Marquardt und weiter nach Satzkorn würde »kaum zusätzliche Nachfragen für den öffentlichen Nahverkehr« generieren. Das sei das Ergebnis einer Prüfung durch die Verwaltung, wie die Stadt mitteilte. Die Strecke wäre lediglich ein Zusatzangebot zu den schnelleren Verbindungen per Regionalbahn und per Bus über die B273. Nach dem derzeitigen Stand der Landesentwicklungsplanung des Landes Brandenburg sei »auch zukünftig keine Siedlungs- und Bevölkerungsentwicklung entlang der Straßenbahnstrecke geplant, die eine ausreichende Nachfragesteigerung an potenziellen Fahrgästen mit sich bringen würde«, so die Stadt Potsdam. nic