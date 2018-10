Der New Yorker Popsänger und Schauspieler Art Garfunkel ist mit seinem Lebenswerk überaus zufrieden. »Ich bin unfassbar stolz auf mein Werk. Ich habe über die Jahre wirklich gute Arbeit geleistet«, sagte er der »Süddeutschen Zeitung« (Samstagsausgabe). Auch mit 76 Jahren fühle er sich noch jung und »in mancherlei Hinsicht bin ich sogar besser als früher.« Der »Rolling Stone« listet Garfunkel auf Rang 86 der »100 besten Sänger«. Seinen letzten großen Hit hatte er 1979 mit »Bright Eyes«, nachdem er in den 60er-Jahren im Duo mit Paul Simon weltbekannt geworden war. nd/dpa

