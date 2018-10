Kabul. Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Polizeibus in Maidan Schar südwestlich von Kabul sind am Sonnabend mindestens sechs Menschen getötet worden. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zur Tat. Der Anschlag ereignete sich inmitten von Bemühungen der USA, den Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Derweil konnten eine Woche nach dem Parlamentsvotum auch Wähler in der Provinz Kandahar abstimmen. Das Votum war nach der Tötung des Polizeichefs verschoben worden. AFP/nd